Motociclista faz manobras perigosas e sofre queda em Ibaté

Moto foi apreendida pela GM de Ibaté - Crédito: Divulgação

Guardas municipais de Ibaté, durante patrulhamento preventivo na região da Escola Municipal Antônio Deval nesta terça-feira, 18, tiveram informações por volta das 12h35 de que um homem estaria praticando manobras perigosas em uma moto.

Equipes foram local e viram a moto caída e receberam informações de que o piloto teria colidido em um veículo e foi socorrido para o Hospital Municipal Hermínia Morganti.

Ao verificar a moto, os guardas constataram que ela estaria sem a placa e com as numerações do chassi e motor raspados. Com as informações, foram até a instituição de saúde e após o atendimento médico, o encaminharam à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. A moto foi apreendida.

