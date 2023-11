Motociclista desmaia após acidente no centro de Ibaté

SIGA O SCA NO

Moto onde estava a vítima: vários danos - Crédito: Rota das Notícias

Um motociclista de 21 anos chegou a ficar desacordado após um grave acidente no cruzamento da Avenida São João com a rua Totó Pessente, no centro de Ibaté. A colisão ocorreu na noite desta segunda-feira, 6.

A vítima pilotava sua moto e teria saído no ginásio municipal de esportes Donato Rossito, e retornava para sua moradia quando bateu em um Gol vermelho. Após o impacto, ele foi arremessado à distância. Guardas municipais que atenderam a ocorrência ajudaram no socorro e quando recobrou os sentidos, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros, onde permaneceu internado.

A Polícia Científica esteve no local, juntamente com a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também