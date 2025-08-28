(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Colisão Traseira

Motociclista de Araraquara fica ferido após colidir com carro na SP-310 em São Carlos

A vítima foi socorrida pelas equipes da concessionária que administra a rodovia Washington Luís até a Santa Casa com trauma na perna e escoriações

27 Ago 2025 - 16h29Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista de Araraquara fica ferido após colidir com carro na SP-310 em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista de Araraquara ficou ferido após colidir com um carro na tarde desta quarta-feira (27), no km 237 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia sentido capital–interior, quando tentou acessar o acostamento por conta das obras que estão sendo realizadas no trecho. Neste momento, um Vw/Gol que trafegava pelo mesmo local acabou atingindo a traseira da motocicleta, arremessando o homem ao solo.

A vítima foi socorrida pelas equipes da concessionária que administra a rodovia, até a Santa Casa com escoriações pelo corpo e um trauma na perna. A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. 

As causas do acidente, serão investigadas.

Leia Também

Carreta se desprende de cavalo mecânico e interdita SP-310
Perigo na estrada06h46 - 28 Ago 2025

Carreta se desprende de cavalo mecânico e interdita SP-310

Acidente interdita alça de acesso da SP-310
Região06h25 - 28 Ago 2025

Acidente interdita alça de acesso da SP-310

Prefeitura de Ibaté retoma projeto de Educação e Saúde Bucal nas escolas municipais
Região18h32 - 27 Ago 2025

Prefeitura de Ibaté retoma projeto de Educação e Saúde Bucal nas escolas municipais

Corpo encontrado em São Sebastião pode ser de mulher desaparecida de Matão
Região06h34 - 27 Ago 2025

Corpo encontrado em São Sebastião pode ser de mulher desaparecida de Matão

Prefeitura de Ibaté remove tronco de árvore que obstruía calçada e rua no Jardim Mariana
Região16h20 - 26 Ago 2025

Prefeitura de Ibaté remove tronco de árvore que obstruía calçada e rua no Jardim Mariana

Últimas Notícias