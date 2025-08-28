Motociclista de Araraquara fica ferido após colidir com carro na SP-310 em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista de Araraquara ficou ferido após colidir com um carro na tarde desta quarta-feira (27), no km 237 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia sentido capital–interior, quando tentou acessar o acostamento por conta das obras que estão sendo realizadas no trecho. Neste momento, um Vw/Gol que trafegava pelo mesmo local acabou atingindo a traseira da motocicleta, arremessando o homem ao solo.

A vítima foi socorrida pelas equipes da concessionária que administra a rodovia, até a Santa Casa com escoriações pelo corpo e um trauma na perna. A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas.

