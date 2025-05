Motociclista de 39 anos morre em acidente grave

Compartilhar no facebook

Crédito: Flávio Fernandes

Um motociclista de 39 anos morreu em um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (7), no Jardim Vista Alegre, em Américo Brasiliense. O acidente aconteceu na Alameda Aldo Lupo, próximo à rotatória com a Avenida Sumaré, no sentido Centro.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que Tiago dos Santos Brandão trafegava pela via e, ao se aproximar da rotatória, perdeu o controle da motocicleta e invadiu a área central da estrutura.

Nas imagens, é possível ver que o motociclista ainda tentou recuperar o equilíbrio, mas acabou sofrendo uma queda violenta. Com o impacto, o capacete se desprendeu de sua cabeça e rolou pela pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado rapidamente. Socorristas realizaram manobras de reanimação, mas, infelizmente, Tiago não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

