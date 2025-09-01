Motociclista de 31 anos morre após colisão com caminhão

Crédito: BH News
Na manhã desta segunda-feira (1), um grave acidente tirou a vida de Robson Bruno Lima, de 31 anos, em Matão. O caso ocorreu por volta das 7h, na Avenida Baldan, próximo ao cruzamento com a Avenida Padre Nelson, no semáforo sentido ao bairro Park Imperador.
De acordo com as primeiras informações, a vítima conduzia uma motocicleta quando teria colidido contra a lateral de um caminhão da empresa Ello. Após o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou caindo embaixo do próprio veículo.
Equipes de socorro foram acionadas rapidamente, mas infelizmente Robson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.
As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.