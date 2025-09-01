(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Matão

Motociclista de 31 anos morre após colisão com caminhão

01 Set 2025 - 17h55Por Da redação
Motociclista de 31 anos morre após colisão com caminhão - Crédito: BH News Crédito: BH News

Na manhã desta segunda-feira (1), um grave acidente tirou a vida de Robson Bruno Lima, de 31 anos, em Matão. O caso ocorreu por volta das 7h, na Avenida Baldan, próximo ao cruzamento com a Avenida Padre Nelson, no semáforo sentido ao bairro Park Imperador.

De acordo com as primeiras informações, a vítima conduzia uma motocicleta quando teria colidido contra a lateral de um caminhão da empresa Ello. Após o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou caindo embaixo do próprio veículo.

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente, mas infelizmente Robson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

