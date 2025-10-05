Motociclista de 23 anos morre em acidente

Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem de 23 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (4), na Vila São João, em Limeira (SP). A vítima, identificada como Brenda Neris, conduzia uma Honda Biz quando colidiu contra um Fiat Palio no cruzamento da Avenida Piracicaba com a Rua Doutora Maria Lázara Trippeno Queirós.

De acordo com informações apuradas, a motocicleta seguia pela avenida quando teve a trajetória interceptada pelo automóvel, que cruzava a via. Com o impacto, Brenda sofreu ferimentos graves e caiu sobre a pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio da Unidade de Suporte Avançado (USA), prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Humanitária. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, e o local passou por perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira.

