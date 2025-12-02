Motocicleta furtada é recuperada pela GCM de Ibaté; homem é preso por receptação no Jardim Cruzado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté recuperou uma motocicleta furtada e prendeu um homem por receptação na manhã desta terça-feira (2), durante patrulhamento no bairro Jardim Cruzado.

Por volta das 10h50, a equipe trafegava pela Rua Taquaritinga quando avistou duas motocicletas amarelas, ambas sem placa de identificação, conduzidas por indivíduos em atitude suspeita. Diante da situação, os guardas iniciaram acompanhamento. Um dos motociclistas seguiu para a Rua Descalvado, onde foi abordado em frente ao número 07.

O condutor, já conhecido nos meios policiais, apresentou informações vagas sobre a procedência do veículo e admitiu que a moto poderia ser “bode”, gíria utilizada para veículos furtados. Com apoio de outra viatura, foi realizada uma verificação minuciosa.

A motocicleta apresentava diversas irregularidades: ausência de placa e retrovisor, uma seta quebrada e sinais de recente uso indevido. Apesar das avarias, chassi e motor estavam íntegros, permitindo a consulta aos sistemas policiais. A checagem confirmou que o veículo havia sido furtado em Araraquara.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ibaté. A autoridade policial de plantão ratificou o flagrante por receptação. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

