Motoboy de 19 anos morre em acidente de trânsito

Crédito: BH News

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (13) resultou na morte de um jovem motoentregador em Matão. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua São Lourenço com a Avenida 28 de Agosto e envolveu uma motocicleta e um Ford EcoSport.

A vítima foi identificada como Kauan da Silva Cunha, de 19 anos. Ele trabalhava como entregador de alimentos e estava em serviço no momento do acidente, já que uma mochila de delivery foi encontrada junto à cena.

De acordo com informações preliminares, a batida foi frontal e de forte impacto. Após a colisão, o EcoSport percorreu quase dois quarteirões, parando somente nas imediações da Rua Sete de Setembro, depois de cruzar a Avenida 15 de Novembro.

No boletim de ocorrência, o motorista do carro relatou que seguia pela Rua São Lourenço quando a motocicleta teria avançado o sinal vermelho na Avenida 28 de Agosto, ocasionando a colisão. O caso será apurado pela Polícia Civil.

O condutor do EcoSport estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e foi autuado. Já a motocicleta recebeu autuação por estar com os pneus em mau estado de conservação.

Kauan chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos graves ferimentos. O velório e o sepultamento ocorrerão em Matão, em horários ainda a serem definidos pela família.

