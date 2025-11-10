(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Região

Moto furtada é recuperada pela PM em Ibaté

10 Nov 2025 - 18h36Por Da redação
Crédito: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira, 10 de novembro, policiais militares da Companhia de Força Tática do 38º BPM/I, equipes da ROCAM e do 2º Pelotão de Força Tática, recuperaram uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister que havia sido furtada.

A ação ocorreu no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram o veículo em uma residência. O proprietário do imóvel e a motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ibaté para as demais providências legais.

A Polícia Militar reforça que o trabalho de patrulhamento preventivo e ostensivo segue sendo realizado com o objetivo de garantir mais segurança à população e combater o crime em toda a área do 38º Batalhão.

