Moto adulterada é encontrada abandonada em Ibaté

Uma motocicleta com adulterações foi encontrada abandonada na madrugada de sábado (20), na rodovia Washington Luiz (SP-310), em Ibaté.

Policiais militares rodoviários encontraram a Honda CG 150, preta, abandonada no canteiro central da rodovia, no Km 250.

A moto estava com uma pintura superficial, com indícios de ser cinza ou prata, com numeração do chassi pinada, sem placas, com ligação direta e sem nada que pudesse identificá-la.

O veículo foi apresentado no plantão policial e recolhida ao pátio municipal.

