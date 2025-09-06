Morre idoso que foi atropelado por trem

Crédito: BH News

O idoso que foi atropelado por um trem na manhã desta sexta-feira (5), em Matão, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu.

Segundo informações, a vítima, identificada como Jair, tentava atravessar a linha férrea fora da faixa de pedestres e não percebeu a aproximação do trem. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves, teve o braço amputado e apresentava escoriações pelo corpo.

O idoso chegou a ser socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, mas não resistiu horas depois. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

A Polícia Militar esteve no local, preservou a área e acompanhou o trabalho da perícia junto com a empresa ferroviária. As causas do acidente serão investigadas.

O velório de Jair acontece neste sábado (6), a partir das 8h30, no Velório Municipal de Matão. O sepultamento está marcado para às 13h30, no Cemitério Municipal.

