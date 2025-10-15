(16) 99963-6036
Morre homem que teve caminhonete atingida por trem em Itirapina

15 Out 2025 - 10h00Por Da redação
Morre homem que teve caminhonete atingida por trem em Itirapina -

Morreu o motorista de 76 anos que teve a caminhonete que conduzia atingida por um trem, na manhã da última segunda-feira (13), em Itirapina . O acidente ocorreu por volta das 8h25, na Rua 4, região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, Vanderley Benedito de Oliveira Leite dirigia uma Ford Ranger quando avançou sobre a linha férrea, sendo atingido pela locomotiva no momento da travessia.

Um familiar informou à Polícia Civil que a vítima fazia tratamento de saúde, e há suspeita de que ele possa ter sofrido um mal súbito antes da colisão.

O motorista foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer nesta quarta-feira (15). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

