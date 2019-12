Morre na região, criança de 3 anos picada por escorpião

Crédito: Arquivo Pessoal

Uma fatalidade marcou a cidade de Franca neste domingo, 22, quando uma criança de 3 anos, picada por um escorpião enquanto dormia com a mãe, no último domingo, 15, morreu na Santa Casa daquela cidade.

João Gabriel teria sido picado pelo animal peçonhento do lado esquerdo do leito. De imediato foi socorrida e levada para o Pronto Socorro infantil e transferida para Santa Casa, onde ficou internada por sete dias. Consta no boletim de ocorrência, que a criança sofreu paradas cardíacas e fez hemodiálise. (com Araraquara 24 Horas).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também