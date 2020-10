Moradores reclamam de falta de água em Ibaté

Crédito: Divulgação

Moradores de vários bairros de Ibaté entraram em contato com o São Carlos Agora reclamando da constante falta de água na cidade.

O portal entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal que informou que a falta de água é devido ao aumento no consumo por causa da onda de calor e também a queda no volume de captação de águas dos poços devido ao período de estiagem e pede a colaboração da população.

Orientações para uso consciente da água:

• Não lave calçadas, carros, nem troque a água de piscinas, entre

outras práticas do gênero;

• Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque. Não lave

uma ou duas peças por vez e aproveite a água do enxágue para lavar o

quintal ou a calçada;

• Tome banhos rápidos e, ao se ensaboar, feche o registro;

• Ao escovar os dentes, feche a torneira e, ao enxaguar a boca,

utilize um copo com água;

• Use o regador para molhar as plantas e jardins e opte por fazer de

manhã ou noite, quando a evaporação da água é menor.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também