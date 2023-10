Moradores reclamam da falta de segurança no loteamento Lagoa Dourada

Lagoa Dourada/Brotas - Crédito: reprodução internet

Moradores do condomínio de chácaras Lagoa Dourada, localizado na região do Broa, entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram que o local tem sido alvo de ladrões e arrastões têm ocorrido com uma certa regularidade.

Um dos proprietários de imóveis, um homem de 53 anos, residente em São Carlos, entrou em contato com o portal e revelou que na quinta-feira, 12, feriado nacional, teria ido até sua chácara, na rua Pardal e constatou que a moradia estaria arrombada. Ele registou boletim de ocorrência e narrou que levaram aparelho de som, TV, forno micro-ondas e alimentos, além de uma escada. Nas proximidades havia rastros deixado por um carro e que possivelmente os marginais teriam entrado por uma casa vizinha que está em construção.

Indignado com o prejuízo, o morador afirmou que não há qualquer tipo de policiamento no condomínio em questão e que por diversas vezes reivindicaram junto às autoridades providências para que o condomínio pudesse ter mais fiscalização. Entretanto, nada de concreto teria ocorrido até a presente data.

