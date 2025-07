Moradora de cidade da região morre após cair durante rapel

Servidora pública Daiane Marques morreu durante a pratica de rapel - Crédito: arquivo pessoal

A servidora pública Daiane Marques, de 36 anos, que residia em Cordeirópolis, morreu no sábado (5) após cair de uma altura de cerca de 100 metros durante uma atividade de rapel na Pedra do Elefante, em Minas Gerais.

Daiane era funcionária da Secretaria de Meio Ambiente de Cordeirópolis e era considerada uma escaladora experiente. No momento do acidente, ela estava acompanhada de dois amigos, também praticantes experientes da modalidade. O grupo havia completado com sucesso a subida até o topo da montanha e iniciou a descida por rapel no período da tarde.

De acordo com o Centro de Treinamento de Escalada de Cordeirópolis (CTEC), a servidora foi a primeira do grupo a iniciar a descida. “Por este motivo, não foi possível a visualização, pelos outros escaladores, das circunstâncias que levaram à queda”, informou a entidade por meio de nota.

O Corpo de Bombeiros e escaladores locais foram acionados e encontraram o corpo de Daiane já sem vida na base da montanha. Segundo informações da corporação, a vítima caiu de uma altura de aproximadamente 93 metros, atingindo o paredão rochoso e a vegetação da base da serra. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas.

A morte causou comoção entre os amigos e a comunidade de esportistas. “Os amigos e a comunidade de escaladores de Andradas e região se solidarizam com a família da Daiane e buscam superar essa perda imensurável”, destacou o CTEC.

A Prefeitura de Cordeirópolis decretou luto oficial de três dias em homenagem à servidora. O velório teve início às 20h de domingo (6) e, a pedido da família, permaneceria aberto durante toda a madrugada. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (7), às 13h, no Cemitério Municipal de Cordeirópolis.

Com informações do portal Metropoles.

