Morador de rua esfaqueia idoso em posto de combustíveis

Um idoso de 63 anos foi brutalmente esfaqueado por um morador de rua de 23, na noite do último domingo (26), em um posto de combustíveis localizado no cruzamento da Avenida Barroso com a Rua São Bento, no Centro de Araraquara. O crime, registrado por câmeras de segurança, chocou clientes e funcionários do local.

Segundo imagens obtidas pelo portal Araraquara Agora, a vítima conversava com duas funcionárias da loja de conveniência quando o agressor entrou no local, visivelmente alterado, empurrou o idoso e saiu. Minutos depois, o homem retornou ao estabelecimento e desferiu várias facadas contra o aposentado, atingindo principalmente a cabeça, clavícula e braços. O idoso permanece internado em um hospital particular da cidade, com dreno no pulmão. Seu estado de saúde é considerado estável.

Em depoimento à Polícia Civil, o autor do ataque confessou a tentativa de homicídio e afirmou que agiu após se sentir acusado de tentativa de roubo:

“Realmente desferi diversas facadas em um senhor no posto com o objetivo de matá-lo. Realizei tal conduta pois, ao entrar na loja de conveniência para comprar um corote, ele achou que eu iria roubar o estabelecimento”, disse o agressor, que possui passagem anterior por furto.

As funcionárias que presenciaram o crime relataram que o homem entrou gritando e questionando o idoso, insistindo se ele achava que seria um assalto. Mesmo com a tentativa do aposentado de evitar conflito, o agressor saiu e voltou cerca de cinco minutos depois, ainda mais agressivo, momento em que sacou uma faca da bermuda e iniciou o ataque.

A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi transferido da Cadeia Pública de Santa Ernestina para a Penitenciária de Araraquara. O caso segue sendo investigado pela CPJ (Central de Polícia Judiciária), que avaliará a necessidade de medidas adicionais, incluindo uma possível avaliação psiquiátrica do agressor.

Colaborou Flávio Fernandes

