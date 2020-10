Cadeirante morre após ser jogado de viaduto

Crédito: Reprodução TV Globo

O cadeirante Luiz Antonio Barreto, que era conhecido como Senninha, morreu após ser jogado do viaduto João Simonetti, na manhã desta quinta-feira, 29, no centro de Bauru. Ele caiu em um rio que leva o nome da cidade, passou por processo de reanimação, mas não resistiu e morreu. Um morador de rua foi preso acusado pelo crime.

O fato aconteceu na rua 13 de Maio. Testemunhas afirmam que o morador de rua empurrou a cadeira de rodas com Seninha, que teve as pernas amputadas, por aproximadamente 10 quarteirões, antes do crime.

Ainda segundo as autoridades policiais, a vítima vendia doces e teria sido agredida a tapas no trajeto. O acusado teria pego a vítima no colo e a arremessado do viaduto.

Populares tentaram conter o acusado, que chegou a ser agredido. Mesmo assim conseguiu fugiu e se escondido na favela São Manuel, às margens da linha férrea, mas foi localizado por policiais militares.

Paralelamente, testemunhas socorriam o cadeirante que perdeu a consciência e perdia muito sangue. O Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência e socorristas tentaram reanimar a vítima, porém, sem sucesso. (com JC Net)

