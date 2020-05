Monumentos da cidade de Ibaté ganham máscaras de proteção durante a pandemia

Crédito: Divulgação

Todos os monumentos existentes na cidade de Ibaté ganharam máscaras de proteção. A ação tem o objetivo de conscientizar a população ibateense sobre a importância de usar a peça para se proteger contra o novo coronavírus [Covid-19].

Ibaté registra 10 casos confirmados da doença, com um paciente internado e quatro recuperados, além de 30 testes negativados.

Seguindo o decreto do governador João Dória, o prefeito José Luiz Parella determinou o uso obrigatório da máscara na cidade, desde o dia 07 de maio. Atualmente, está proibida a permanência em filas de espera, bem como, o ingresso nas agências bancárias, casas lotéricas, transporte coletivo, repartições públicas e estabelecimentos comerciais que estão em funcionamento, sem o uso da máscara de proteção.

Especialistas indicam que essa é uma medida importante para prevenção contra a Covid-19, pois evita o contágio pelos meios de transmissão do vírus.

As máscaras foram confeccionadas pela equipe do Centro Comunitário “João Baptista Lopes” e não onerou os cofres públicos. “Fizemos isso para conscientizar a população de que é necessário usarmos máscaras. Estamos em uma época de pandemia. Se puder, fique em casa, mas se for necessário sair, use máscara”, relatou o prefeito.

Entre os monumentos e estátuas que fazem parte da iniciativa da Prefeitura de Ibaté, estão os monumentos: da Família (localizado no viaduto); do Casal de Cortadores de Cana (localizado no cruzamento das ruas Santa Iria e Domingos Cardoso; dos Três Poderes (localizado defronte ao Novo Paço Municipal); os da Paz (localizado no estacionamento do Cemitério Municipal); e o Cristo Redentor (localizado no acesso ao bairro Jardim Icaraí).

