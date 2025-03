MobilizaÃ§Ã£o contra a dengue continua avanÃ§ando em IbatÃ©

Crédito: Divulgação

Os profissionais da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica e da limpeza urbana de Ibaté estão empenhados em uma grande mobilização para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A ação realizada nesta quinta-feira, 27, contou com o importante apoio da Defesa Civil e incluiu vistorias em áreas estratégicas, distribuição de materiais informativos e atividades de conscientização, reforçando a importância da prevenção e do descarte correto de materiais que possam acumular água.

A iniciativa teve como objetivo alertar a população sobre os riscos da doença e incentivar a adoção de medidas simples, porém eficazes, para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

O coordenador da Defesa Civil, Everton Perucci, destacou a relevância da mobilização e a necessidade do envolvimento da população no combate à dengue: "Essa é uma luta que precisa do empenho de todos. Estamos intensificando nossas ações para evitar a proliferação do mosquito, mas é fundamental que cada morador faça a sua parte, eliminando recipientes que possam acumular água e servindo de criadouro para o Aedes aegypti."

