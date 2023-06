Micro-ônibus do Hospital de Amor de Barretos atende população de Ibaté

Ibaté recebeu nesta quinta-feira (1) micro-ônibus do Hospital de Amor de Barretos, onde foram realizados exames preventivos ao câncer gratuitamente. A unidade móvel permaneceu em frente ao Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM), a “Casa Rosa", como é conhecida.

Ao município foram disponibilizados exames de papanicolau, testes de PSA e avaliação de lesões na pele. “Para o atendimento em pacientes com suspeita de câncer de pele, realizamos uma triagem para avaliação na aparência da pele com nódulos, caroços, manchas ou feridas que apresentavam coceira, dor ou sangramento e descamação”, explicou Elaine Sartorelli Breanza, Secretária de Saúde.

“Os exames preventivos possibilitam o diagnóstico precoce, e, consequentemente ampliam as chances de sucesso no tratamento”, observa a secretária da saúde, agradecendo ao Hospital de Amor pela parceria com o município.

As amostras dos exames foram encaminhadas para análise do laboratório do Hospital de Amor de Barretos. Em caso de alteração os pacientes terão as consultas agendadas naquela unidade.

