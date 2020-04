Mesmo com quarentena, Prefeitura de Ibaté vai distribuir ovos de Páscoa aos alunos e idosos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté realiza na próxima semana, a distribuição de aproximadamente 5 mil ovos de Páscoa para todos os alunos da rede

municipal de Ensino. Os ovos de chocolate foram fornecidos pela empresa Doces Tiquinho, da cidade de São Carlos, a qual venceu o processo

licitatório realizado pelo Departamento Municipal de Licitações.

Nos últimos anos, a entrega dos ovos de chocolate para as crianças, vem sendo uma ação constante pela prefeitura e se tornou tradição no

município. “Desde 2005, quando assumimos nosso primeiro mandato, a prefeitura entrega os ovos de Páscoa para nossas crianças. Todos sabem

do carinho especial que tenho por elas e o respeito e admiração que elas têm por mim”, ressaltou o prefeito José Luiz Parella (PSDB).

Ele conta que nesse ano, por conta do enfrentamento contra o novo coronavírus, a entrega será diferente. Os deverão se dirigir até as

unidades escolares dos seus filhos, para retirar os ovos de chocolate. “Tudo isso por causa da pandemia que vivemos no Brasil. Vamos manter a

aquisição dos ovos de Páscoa por entender que nossas crianças e idosos, que já estão passando um momento muito conturbado, não poderiam ficar

sem essa alegria na Páscoa, a qual será umas das mais difíceis dos últimos anos, pois as pessoas estão em isolamento domiciliar e, com

isso, muitas famílias estão com o orçamento comprometido. Por esse motivo, resolvemos manter a entrega dos ovos para trazer uma alegria

maior para as crianças e idosos”, comentou.

Parrella lembra que além de uma educação de qualidade também é fundamental comemorar essas datas ao longo do ano e não deixar passar embranco a entrega dos ovos. “Digo isso porque sei que muitas dessas crianças só terão esse ovo da prefeitura, devido às condiçõesfinanceiras de seus familiares. Portanto, fazemos questão de estar sempre lembrando dos nossos alunos”, afirmou o prefeito.

Os idosos do Centro de Convivência da Melhor Idade e da Casa do Idoso, além dos membros da ADEFI (Associação dos Deficientes Físicos de Ibaté),

APAE e das crianças do Programa Criança Feliz, que são assistidas pelo Departamento Municipal de Assistência Social, também receberão os ovos

de Páscoa da Prefeitura de Ibaté.

Para garantir que todas as crianças e idosos possam aproveitar a lembrança, a Prefeitura se preocupou em adquirir ovos especiais aos que

possuem intolerância a lactose e diabetes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também