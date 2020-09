Menino encontrado morto dentro de carro pode não ter conseguido sair do veículo

Crédito: Arquivo Pessoal

Saiba Mais Em Piracicaba Menino de 4 anos é encontrado morto dentro de carro na região

Foi sepultado neste domingo (30) o corpo de Luiz Henrique Sousa da Silva, de 4 anos, que foi encontrado morto dentro de um carro, na noite do último sábado (29), em Piracicaba.

Policiais militares foram até o local, após serem comunicados de um encontro de cadáver. Ao chegarem, encontraram Luiz Henrique morto no banco traseiro de um veículo Hyundai Sonata 1996. Segundo informes da Polícia Civil, a criança estava deitada no banco traseiro coberta com um lençol branco. Ao que tudo indica, Luiz Henrique entrou no veículo para brincar e não conseguiu sair, visto que o carro não possuía as maçanetas internas. Preso dentro do automóvel, ele pode ter falecido por conta do calor, já que não havia sinais de violência em seu corpo. Um cachorro também foi encontrado morto dentro do automóvel.

A mulher que encontrou Luiz Henrique já sem vida disse que sabia que ele estava desaparecido desde a hora do almoço e que todos estavam à sua procura. Ela conta que ao sair do bar onde trabalha com seu marido e voltar para sua casa, por volta das 19h30, encontrou a criança morta dentro do carro na garagem de sua residência. Ela disse aos policiais que o carro é de seu marido e que o portão de sua casa sempre fica aberto. O carro pertence ao marido dela e estava sendo consertado pelo pai da criança, que é mecânico, segundo ela.

A Polícia Civil do município irá apurar o ocorrido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também