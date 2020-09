Menino de 4 anos morre após ser arrastado por correnteza em cachoeira

Lucas Silva Cruz

O corpo do pequeno Lucas Silva Cruz, de apenas quatro anos, desaparecido na última sexta-feira, 4, na cachoeira do Dourados, foi localizado neste domingo, 6, pelo Corpo de Bombeiros de Franca e Orlândia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Lucas foi encontrado cerca de 8 quilômetros do local do afogamento, um banco de areia no meio das águas. Seu corpo foi encontrado preso em galhos de árvore nas margens da represa.

O corpo da criança foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Orlândia, SP, onde passará por exames, e posteriormente liberado para velório e sepultamento, que deverão acontecer em Franca.

Desaparecimento

A criança e sua família estavam em um banco de areia no meio da represa, entre São José da Bela Vista e Nuporanga, quando uma forte correnteza arrastou parte do grupo. Alguns foram resgatados, mas a criança de quatro anos foi levada pelas águas e desapareceu. No momento em que foi levada pelas águas, a criança brincava com dois irmãos mais velhos, de 13 e 11 anos.

Os bombeiros de Orlândia e Franca realizavam buscas no local desde sexta-feira, mas o corpo só foi encontrado na manhã deste domingo. GCN.net

