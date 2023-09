Menino de 2 anos morre afogado após cair em piscina

Piscina - Crédito: divulgação

Um menino de 2 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (22) após se afogar na piscina de sua residência, na Rua Guido Cardim, Vila Cardim, Matão (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 9h desta quarta-feira (21). A criança teria ficado submersa por cerca de 10 a 12 minutos.

Com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe médica conseguiu reanimar a criança, mas ela foi encaminhada ao Hospital "Carlos Fernando Malzoni", onde foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A criança não resistiu e morreu por volta das 2h05 da madrugada desta quinta-feira.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara para ser examinado.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.



Dicas para evitar afogamentos

Sempre supervise as crianças quando estiverem perto da água, mesmo que estejam em uma piscina rasa.

Ensine as crianças a nadar desde cedo.

Instale cercas ou telas ao redor das piscinas.

Não deixe as crianças sozinhas em casa ou no quintal.

