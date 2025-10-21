Menino de 11 anos é encontrado morto em casa

Crédito: Flávio Fernandes

Um menino identificado como Miguel Onofre Monteiro, de 11 anos, foi encontrado morto pela mãe na madrugada desta segunda-feira (20), dentro de casa no Jardim Brasil, em Araraquara.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai relatou que o filho havia sofrido uma queda de bicicleta dias antes e vinha recebendo acompanhamento médico na UPA da Vila Xavier. Ainda segundo o relato, o menino apresentava falta de apetite, vômitos e reclamou de dores na região lombar no dia anterior à morte.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada, e a equipe encontrou a criança deitada na cama, já sem sinais vitais. Miguel foi colocado na ambulância, mas os profissionais constataram que ele apresentava rigidez cadavérica, confirmando o óbito em circunstâncias consideradas suspeitas.

A família informou que pretendia levá-lo novamente à UPA naquela manhã, porém o menino não resistiu. A Polícia Militar esteve no imóvel e preservou o local para o trabalho da Perícia Técnica.

O corpo de Miguel foi velado no Memorial da Funerária Almeida e sepultado às 16h desta segunda-feira, no Cemitério dos Britos.

O caso foi registrado como morte suspeita, e a Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas da morte.

