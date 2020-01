Menino de 10 anos é arrastado por enxurrada e desaparece após cair em bueiro

Bueiro que teria tragado a criança - Crédito: X-Tudo Ribeirão

Um menino de 10 anos desapareceu após ser arrastado por uma enxurrada e ser tragado por uma tubulação no Parque “Cyro Armando Catta Preta”, conhecido como Parque da Gruta, área turística de Orlândia, a 157 quilômetros de São Carlos.

O estudante estava com a tia brincando com outras crianças, quando foram surpreendidos pela chuva e quando se preparavam para deixar o local o menino foi arrastado pela enxurrada e caiu no bueiro. A tubulação tem aproximadamente 100 metros e desemboca no córrego dos Palmitos e segue até o Rio Pardo.

Avisada da situação, a mãe passou mal e foi internada no Hospital Beneficente Santo Antonio em estado de choque.

Por volta das 16h30, os bombeiros e a Polícia Militar começaram as buscas nas dependências do parque, mas o menino segue desaparecido.

