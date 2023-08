Menina morre após ser picada por escorpião em cidade da região

Segundo informações, a família rapidamente procurou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Cristina por volta das 20h41 de sexta-feira. No entanto, após uma espera angustiante de mais de duas horas, Jamile foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, que possui o soro antiescorpiônico. Infelizmente Ela faleceu na manhã do sábado.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota oficial confirmando a demora na transferência da paciente. De acordo com a nota, o atendimento foi iniciado às 20h47 com triagem, e o atendimento médico começou às 21h03. Dada a gravidade do caso, ela foi encaminhada para a sala vermelha a fim de estabilizar seu quadro clínico. Foram adotadas medidas iniciais de suporte clínico para estabilização, e imediatamente foi solicitada uma vaga na UTI Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia. A menina chegou à UTI diretamente da ambulância do SAMU às 22h45.

A pequena Jamile Duarte, de apenas 5 anos de idade, morreu após ser picada por um escorpião na noite da última sexta-feira (11), em Piracicaba/SP.