Melhor Idade encerra atividades do ano com almoço para frequentadores

Crédito: Divulgação

O prefeito José Luiz Parella, juntamente com o vice-prefeito Horacio Sanchez, a ex-prefeita Lu Spilla e alguns assessores participaram na quarta-feira, 18, de um almoço que marcou o encerramento das atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté no ano de 2019.

Zé Parella fez questão de conversar com os frequentadores do local. "É gratificante ver que, aqui dentro do Centro de Convivência da Melhor Idade, tem vida e as pessoas participam de atividades que são organizadas pela equipe de atendimento, pensando como vão aproveitar as oficinas, os passeios, entre outros eventos", disse o prefeito.

Idealizador do local, aberto em 2011, Zé Parella tem um carinho muito grande pelos frequentadores e faz questão de estar sempre visitando a Melhor Idade. “Para mim, esse espaço é uma menina dos olhos, pois com o trabalho que é realizado aqui, os atendimentos e a procura pelo serviço de saúde são diminuídos pelas pessoas que aqui frequentam . Elas têm curso de memória, crochê, pintura em tecido, massoterapia, zumba, terapia ocupacional, fazendo com que esses idosos tenham uma mente ativa”, comentou.

O prefeito também ressaltou que a melhor idade sempre foi uma de suas prioridades. “Quando as pessoas envelhecem, se elas participam de ações como essas, não é necessário gastar dinheiro com saúde. O que custa fazer um café da manhã para os idosos? O que afeta? Afeta para as pessoas que frequentam aqui, faz muito bem para elas, para esses idosos. Se tirar isso daqui, essa convivência, atividades, garanto que essas pessoas terão despesas no hospital, então, é melhor investir em um lugar como este aqui", comentou.

A coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade, Dirce Lopes Peruchi, ficou feliz e agradeceu a presença do prefeito. "É maravilhoso e muito gratificante receber o prefeito Zé Parella aqui no Centro de Convivência, pois ele é amado pelos nossos frequentadores deste local. Ele que criou esse espaço, se lembrando dos idosos, chega a ser emocionante", comentou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também