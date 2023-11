Melhor Idade de Ibaté visita Bueno de Andrada

Crédito: Divulgação

Os frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté participaram de uma série de atividades durante o mês de outubro. Palestras, sorteios de brindes e passeios em outras cidades fizeram parte da rotina dos idosos. Nesta terça-feira, 7, 46 participantes ativos foram até Bueno de Andrada, distrito de Araraquara, conhecido por suas tradicionais e deliciosas “coxinhas douradas”.

De acordo com a coordenadora do local, Dirce Lopes Peruchi, o passeio fez parte do cronograma de atividades em comemoração ao mês do idoso, a fim de proporcionar entretenimento diversificado aos seus frequentadores. “Foi uma tarde bastante divertida e nossos idosos ficaram muito contentes com a oportunidade de se confraternizarem. Agradeço a terapeuta ocupacional Carol Tagliatela, que colaborou com a organização deste passeio”, contou.

Dirce ressalta que o CCMI está sempre oportunizando aos frequentadores, atividades que trazem momentos de alegrias. “A promoção do lazer aos nossos amigos da melhor idade proporciona um maior convívio em sociedade além do estímulo ao vínculo com a comunidade. Dessa forma os sintomas relativos à solidão que é comum nessa fase da vida são amenizados”, completa.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella falou sobre as atividades. “Muitos dos frequentadores do Centro da Melhor Idade, não tiveram ao longo da vida a oportunidade de viajar, conhecer lugares, e agora estão podendo desfrutar um pouco disso. Dessa vez eles foram aqui pertinho, Bueno de Andrada, mas em outras ocasiões, realizam excursões mais longe e visitam feiras, conhecendo diversos lugares”, afirmou.

O CCMI está localizado na rua João Alteia, 290, Vila Tamoio, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

