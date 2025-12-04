(16) 99963-6036
Médico que morreu após acidente no Peru será sepultado nesta quinta-feira em cidade da região

O médico urologista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, será sepultado nesta quinta-feira (4) no Crematório Monumental, em Limeira (SP). Segundo a publicação, o velório terá início às 15h, no Monumental Bom Pastor, e o sepultamento está programado para as 18h. 

Cauê havia falecido no dia 28 de novembro em um acidente — que aconteceu em Lima, no Peru — durante uma viagem para acompanhar a final da Libertadores. 

A notícia mobilizou colegas, pacientes, amigos e familiares, que lamentam a perda e prestam condolências à família do médico.

