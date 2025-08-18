(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Região

Médica de 35 anos está entre as vítimas de grave acidente em rodovia da região

18 Ago 2025 - 13h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Médica de 35 anos está entre as vítimas de grave acidente em rodovia da região - Crédito: Redes sociais Crédito: Redes sociais

 

Na tarde deste domingo (17), um grave acidente resultou na morte de três pessoas na Rodovia Francisco Marcos Junqueira (SP-305), entre Morro Agudo e Viradouro, interior de São Paulo.

De acordo com as informações, dois veículos colidiram frontalmente. O impacto foi tão forte que um dos carros pegou fogo e ficou completamente destruído. Um caminhão de uma usina próxima prestou auxílio no combate às chamas até a chegada das equipes de resgate.

Infelizmente, três pessoas perderam a vida ainda no local do acidente. As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.

Entre as vítimas está a médica Maria Vitória Ferrari Marques Nogueira, de 35 anos, moradora de Sertãozinho (SP). O falecimento foi comunicado pela Funerária Mazzer, que informou que o velório acontece nesta segunda-feira (18), a partir das 14h, na sala VIP 1 da própria funerária. O sepultamento ocorrerá às 18h, no Crematório de Ribeirão Preto.

Leia Também

GCM apreende drogas em pista de caminhada no Jardim Icaraí
Região09h22 - 18 Ago 2025

GCM apreende drogas em pista de caminhada no Jardim Icaraí

Mulher é presa com drogas após perseguição policia
Região 07h12 - 18 Ago 2025

Mulher é presa com drogas após perseguição policia

Belo vai se apresentar em setembro na região; veja como comprar ingressos
Showzão17h58 - 15 Ago 2025

Belo vai se apresentar em setembro na região; veja como comprar ingressos

Fuga e moto adulterada terminam em prisão em Ibaté
Região13h22 - 15 Ago 2025

Fuga e moto adulterada terminam em prisão em Ibaté

Homem é preso ao tentar sequestrar aluno autista em escola
Região08h58 - 15 Ago 2025

Homem é preso ao tentar sequestrar aluno autista em escola

Últimas Notícias