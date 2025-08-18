Médica de 35 anos está entre as vítimas de grave acidente em rodovia da região

Crédito: Redes sociais

Na tarde deste domingo (17), um grave acidente resultou na morte de três pessoas na Rodovia Francisco Marcos Junqueira (SP-305), entre Morro Agudo e Viradouro, interior de São Paulo.

De acordo com as informações, dois veículos colidiram frontalmente. O impacto foi tão forte que um dos carros pegou fogo e ficou completamente destruído. Um caminhão de uma usina próxima prestou auxílio no combate às chamas até a chegada das equipes de resgate.

Infelizmente, três pessoas perderam a vida ainda no local do acidente. As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.

Entre as vítimas está a médica Maria Vitória Ferrari Marques Nogueira, de 35 anos, moradora de Sertãozinho (SP). O falecimento foi comunicado pela Funerária Mazzer, que informou que o velório acontece nesta segunda-feira (18), a partir das 14h, na sala VIP 1 da própria funerária. O sepultamento ocorrerá às 18h, no Crematório de Ribeirão Preto.

Leia Também