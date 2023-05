Matogrosso & Mathias e Ataíde & Alexandre farão show em comemoração aos 130 anos de Ibaté

Mato Grosso & Mathias - Crédito: reprodução/Instagram

A Prefeitura Municipal divulgou nesta terça-feira, 17 de maio, a programação das Festividades dos 130 anos de Ibaté. Os eventos serão realizados entre os dias 28 de maio e 25 de junho.

Além do tradicional Desfile Cívico e do retorno dos XXXII Rodeio de Ibaté, as festividades contarão com o 4º Festival de Balonismo; o GP MX Arena Race de Motocross; o 1º Parafly Ibaté; Festival Esportivo e dois sensacionais shows: os sertanejos Matogrosso & Mathias e Ataíde & Alexandre.

A programação terá início no dia 28 de maio, domingo, às 9 horas, no Estádio Municipal “Dagnino Rossi”, quando ocorre a reinauguração do Complexo Esportivo, que foi totalmente reformado e modernizado. Em seguida, por volta das 10h, acontece uma partida de futebol com a Seleção Master de Futebol, que contará com jogadores consagrados, entre eles, os goleiros Veloso e Sérgio; os zagueiros Claudecir e Diego Macedo; os laterais Vitor e Rubens Cardoso; os volantes/meia Capitão, Elivelton, Macedo, Amaral, Flávio Conceição e Zenon; os atacantes Muller, Viola e João Paulo.

No dia 1º de junho, às 9h, o Micro-ônibus do Hospital de Amor de Barretos estacionará no Centro de Referência da Saúde da Mulher (Casa Rosa), para realizar uma ação de consultas e exames gratuitos com objetivo de prevenção de diversos tipos de câncer.

Entre os 07 e 10 de junho, acontece o retorno do XXXII Rodeio de Ibaté, considerado um dos maiores eventos do estado de São Paulo e do País, no segmento. A festa tem na programação a presença de Zé Felipe; Ana Castela; as duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani, que vão apresentar o novo projeto “Boate Azul; e encerramento com Maiara & Maraisa. Os Djs Lucas Beat, Kevin e Chris no Beat também incrementam o rodeio deste ano.

No dia 17 de junho, sábado, na Pista de Motrocross do Jardim Mariana, acontecem os treinos livres do GP MX Arena Race de Motocross. No domingo, 18 de junho, a partir das 11h30, ocorrem as Provas Oficiais da competição. Durante os intervalos de cada bateria, a Banda Um Trem Pra Viena agitará o público presente.

Ainda no domingo, logo às 8 horas, a Secretaria Municipal de Esporte realiza um Pedal Familiar, com largada às 9h, no Estádio Municipal “Dagnino Rossi”.

Entre os dias 23 e 25 de junho, acontece o 1º Parafly Ibaté. No dia 23, sexta-feira, às 7h, tem recepção e revoada dos pilotos de paragliders. Às 15h, tem revoada e confraternização. No dia 24 de junho, sábado, tem Revoada e Salto do Balão Rollover, o que se repete à tarde, por volta das 15h. No dia 25 de junho, domingo, tem Revoada e tarde Free Fly com pilotos locais.

Uma das atrações mais esperadas na programação, com certeza, acontece no dia 24 de junho, Aniversário dos 130 anos de Ibaté, às 9 horas: que é o tradicional Desfile Cívico Militar, na Avenida São João, com concentração defronte ao Paço Municipal.

Ainda na data do aniversário, às 19h, o padre João Morales preside uma Missa em Ação de Graças pelos 130 anos de Ibaté, na Igreja Matriz.

Na sequência, às 21h, na Pirâmide da Mata do Alemão, tem show com a dupla sertaneja Matogrosso & Mathias, que possui mais de 40 anos de carreira e inúmeros sucessos que se transformaram em hinos da música popular brasileira: “Tentei te esquecer”, “Boate Azul”, “Na hora do Adeus, dentre tantos outros, fazem parte do repertório.

O 4º Festival de Balonismo de Ibaté também acontece nos dias 24 e 25 de junho. No dia 24, às 16h, tem Voo Livre de Balões nos céus da cidade. Às 18h, tem Carreata de Balões pelas ruas da cidade; e às 20h, o Night Glow (apresentação de balões estáticos e iluminados), na Pirâmide. No dia 25, às 8h, tem Voo Livre de Balões, o que se repete às 16h; e às 20h, encerramento com entrega de premiações.

Também no domingo, dia 25 de junho, haverá inúmeras atividades no decorrer do dia. Às 7h30, acontece a Corrida de Pedestres 130 anos de Ibaté, com a largada defronte do Paço Municipal, com um trajeto de 5km. Às 9h30, no Ginásio Municipal “Donato Rocitto” tem o Festival de Karatê.

Para encerrar as Festividades dos 130 anos, a partir das 20 horas, na Pirâmide da Mata do Alemão, tem a apresentação da dupla sertaneja Ataíde & Alexandre. Considerada uma das duplas mais tradicionais do Brasil, os irmãos estão na estrada há mais de 30 anos. Sucessos como “Laço Aberto”; “Deus me Livre”; “Doces Palavras”, entre tantas outras canções estarão no repertório durante o show.

A Secretaria de Esportes também realiza entre os dias 19 e 25 de junho, o Festival Esportivo de Aniversário, no Complexo Esportivo Parrellão, com torneio nas diversas modalidades.

“A Prefeitura de Ibaté preparou uma extensa e grandiosa programação para que a população possa comemorar os 130 anos da nossa querida cidade, em grande estilo e em família. Desde já, convido todos os munícipes para que estejam conosco e participem”, finalizou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

