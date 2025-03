Matinê de Carnaval em Ibaté reúne centenas de famílias em um domingo muito especial

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté promoveu no domingo, 2, uma matinê de Carnaval que reuniu centenas de famílias em uma festa animada e cheia de alegria.

O evento foi marcado por uma grande variedade de atrações voltadas para o público infantil, garantindo momentos de diversão para crianças de todas as idades.

Os pequenos puderam aproveitar diversos brinquedos infláveis, participar de atividades de pintura facial e saborear várias delícias como cachorro-quente, suco, pipoca, algodão doce e o refrescante sorvete de massa, que ajudou a amenizar o calor da tarde. Além disso, a animação ficou por conta da Banda Geração 90, que tocou marchinhas clássicas de Carnaval, contagiando a todos com sua música.

O evento contou ainda, com a presença de palhaços e uma princesa perna de pau, além de um robô gigante, que encantou as crianças.

O público também pôde se divertir com os números de malabarismo e para se refrescar, teve um banho de água fresca com o caminhão pipa da Prefeitura.

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, prestigiou a festa junto do seu secretariado e funcionários que ajudaram na organização e ele expressou sua satisfação com o evento. "É uma grande alegria ver tantas famílias reunidas, trazendo as crianças para brincar no Carnaval em um momento de confraternização e diversão para todos". Destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

A festa foi um verdadeiro sucesso, reforçando o compromisso da gestão municipal em proporcionar lazer e cultura para a comunidade.

