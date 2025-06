Homem é preso em flagrante após matar a mãe de 91 anos

Polícia defronte ao local do crime - Crédito: Fala Matão

Um crime bárbaro registrado no início da noite deste domingo (8) abalou os moradores de Matão (SP). Por volta das 18h30, a idosa Deodata de Almeida Santos, de 91 anos, foi assassinada pelo próprio filho, W.R.S., de 67 anos, na residência onde ambos moravam, localizada na Avenida 07 de Setembro, no Bairro Alto.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito na frente da casa, com as roupas cobertas de sangue. Ao adentrar o imóvel, os policiais localizaram a idosa caída no chão com múltiplos ferimentos na face, nuca, braço e maxilar, além da orelha parcialmente decepada. Próximo ao corpo foi encontrada uma machadinha de horta e uma barra de ferro, supostamente utilizadas no ataque.

O SAMU foi chamado, e a vítima ainda foi socorrida com vida ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor do crime sofre de transtornos mentais (esquizofrenia), o que pode estar relacionado à causa do crime.

W.R.S. foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Matão.

