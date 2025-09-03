(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Região

Marinha encerra buscas por tripulante de lancha naufragada no litoral

03 Set 2025 - 07h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pescadores continuam na busca por Lucídio - Foto: Reprodução - Crédito: divulgaçãoPescadores continuam na busca por Lucídio - Foto: Reprodução - Crédito: divulgação

A Marinha do Brasil suspendeu as operações de busca por Lucídio Francisco Dias, último tripulante desaparecido no naufrágio da lancha Jany, ocorrido em 23 de agosto em Itanhaém (SP). Já foram localizados os corpos de Maria Aparecida da Silva Dias e do filho, o veterinário Bruno Silva Dias, ambos identificados pelo IML de Caraguatatuba.

Durante cinco dias, as equipes da Marinha empregaram 82 militares em 100 horas de operação, cobrindo 3.900 km². A decisão de encerrar as buscas foi tomada por não haver mais esperança de resgate. Mesmo assim, quatro embarcações voluntárias continuam as buscas em mar aberto, com apoio de pescadores da região.

A lancha foi encontrada em 27 de agosto em São Sebastião e será periciada pela Capitania dos Portos de São Paulo, que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

Em Matão, cidade natal da família, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas.

Com informações do Fala Matão 

Leia Também

Andarilho morre atropelado por carro na Washington Luís
Região06h15 - 03 Set 2025

Andarilho morre atropelado por carro na Washington Luís

REFIS 2025 continua com descontos para contribuintes de Ibaté
Região13h52 - 02 Set 2025

REFIS 2025 continua com descontos para contribuintes de Ibaté

Acidente na Washington Luís envolve ônibus e motocicleta
Região06h36 - 02 Set 2025

Acidente na Washington Luís envolve ônibus e motocicleta

Motociclista de 31 anos morre após colisão com caminhão
Matão17h55 - 01 Set 2025

Motociclista de 31 anos morre após colisão com caminhão

DER-SP inicia operação de 39 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira (2)
Região15h41 - 01 Set 2025

DER-SP inicia operação de 39 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira (2)

Últimas Notícias