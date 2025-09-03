Marinha encerra buscas por tripulante de lancha naufragada no litoral

Pescadores continuam na busca por Lucídio - Foto: Reprodução - Crédito: divulgação

A Marinha do Brasil suspendeu as operações de busca por Lucídio Francisco Dias, último tripulante desaparecido no naufrágio da lancha Jany, ocorrido em 23 de agosto em Itanhaém (SP). Já foram localizados os corpos de Maria Aparecida da Silva Dias e do filho, o veterinário Bruno Silva Dias, ambos identificados pelo IML de Caraguatatuba.

Durante cinco dias, as equipes da Marinha empregaram 82 militares em 100 horas de operação, cobrindo 3.900 km². A decisão de encerrar as buscas foi tomada por não haver mais esperança de resgate. Mesmo assim, quatro embarcações voluntárias continuam as buscas em mar aberto, com apoio de pescadores da região.

A lancha foi encontrada em 27 de agosto em São Sebastião e será periciada pela Capitania dos Portos de São Paulo, que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

Em Matão, cidade natal da família, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas.

