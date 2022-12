Marcos Paulo & Marcelo agitam Natal de Luzes e Sons de Ibaté

Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté contou dois dias de muita festa e música, na Praça Central. A quinta semana de atrações do "Natal de Luzes e Sons Ibaté 2022".

A programação da semana teve início na quinta-feira, 22, com a participação da Banda da Igreja Avivamento Bíblico de Ibaté. No repertório, a banda apresentou vários sucessos emplacados no segmento, emocionando o público presente com muito louvor.

Na sexta-feira (23), a atração ficou por conta dos sertanejos Marcos Paulo & Marcelo, conhecidos carinhosamente por “Filhos de Milionário e José Rico”. Consagrada no Brasil inteiro, a dupla apresentou sucessos próprios, e relembraram os grandes hits que marcaram épocas de Milionário e José Rico.

A tradicional festa natalina, que se tornou um evento turístico na cidade, tem atraído milhares de pessoas que, além das apresentações musicais, visitam as ornamentações natalinas, entre elas, o Presépio Artesanal do Sr. Ângelo Perrucci Neto, que completa 48 anos de tradição; o Presépio em Tamanho Natural; a Princesa na Carruagem Iluminada e o Papai Noel em sua Nova Casinha; bem como, a Árvore de Coração Iluminada.

Confira a programação do próximo final de semana na Praça Central:

• 29/12 – Quinta – 20h – Apresentação da Banda da Igreja Quadrangular de Ibaté

• 30/12 – Sexta – 20h – Show com Johnny Vox e Banda (Country Clássico)

