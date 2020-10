Maquinista diz ter sido vítima da “travesti da maquininha de cartão”

Crédito: Divulgação

Um maquinista de 50 anos registrou ocorrência policial na noite de sábado, 24, alegando ter sido vítima de um assalto, ocorrido em um cruzamento no Jardim Vila das Rosas, em Araraquara.

Na oportunidade, disse teria deixado sua filha na casa de uma amiga e quando retornava para sua residência, parou em uma esquina onde havia semáforo quando dois travestis teriam invadido seu carro e uma das acusadas se acomodou no banco do passageiro e a outra, no banco traseiro. Armada com faca, fez a ameaças de morte e obrigou a vítima ir até o Jardim Adalberto Roxo e inserir seu cartão de débito/crédito em uma maquininha e digitar a senha. O prejuízo foi de R$ 700.

No plantão policial, o maquinista relatou ainda que levou as criminosas para uma pizzaria na região do Adalberto Roxo e o pagamento foi feito com o cartão da vítima.

OUTRO CRIME

Consta que no dia 14 de outubro, um homem procurou a polícia e relatou que foi vítima de crime semelhante e teve um prejuízo de R$ 330. Até o momento nenhum suspeito foi localizado. (Portal Morada)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também