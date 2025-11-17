Manicure desaparecida há 10 dias retorna para casa

A manicure Pâmela Marques do Carmo, de 28 anos, retornou para casa na noite deste domingo (16), após ficar desaparecida por 10 dias, em Araraquara. Ela havia sido vista pela última vez em 6 de novembro, quando deixou sua residência no Jardim Dumont e seguiu em uma moto de aplicativo até Ibaté.
A mãe da jovem, Elisangela Marques, confirmou que Pâmela está fisicamente bem, porém bastante abalada. Na manhã desta segunda-feira (17), a família compareceu à Polícia Civil para comunicar o retorno e prestar esclarecimentos sobre o período em que ela esteve desaparecida.
Segundo Elisangela, a filha conseguiu voltar para casa com ajuda de uma pessoa até então desconhecida. No entanto, detalhes sobre o que ocorreu durante os 10 dias fora de casa não foram divulgados, e a família pediu respeito à privacidade enquanto Pâmela se recupera emocionalmente.