Major Nucci recebe o título de cidadão ibateense

Momento em que Nucci recebe o título de cidadão ibateense - Crédito: Divulgação

O policial militar Major Paulo Roberto Nucci Junior recebeu em solenidade oficial realizada na noite de segunda-feira, 24, na Câmara Municipal de Ibaté, o título de cidadão ibateense. A homenagem ao PM foi pelos serviços prestados ao município.

A iniciativa do título é de autoria do presidente do legislativo ibateense, Horácio Sanches (PSDB), que teve o apoio de todos os vereadores para a entrega do título. Nucci é natural de São Carlos e durante muitos anos esteve no 38º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a passagem por Ibaté, onde atuou com o capitão Daniel Molina, Nucci obteve vários resultados positivos com flagrantes e prisões de bandidos que resultaram na queda dos índices de criminalidade de Ibaté.

Estiveram presentes na cerimônia, a vice-prefeita Ivani Almeida, o Secretário Municipal de Governo Edson Fernando, o Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Comunicação, Paulo Melo, o Comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho, Major Gonçalves, Capitão Molina, Capitão Gonzales, Tenente Carini, Sargento Caldeira e Capitão Magalhães do Pelotão de Ibaté e muitos amigos militares do Major Nucci que durante anos, estiveram com ele, inclusive amigos que hoje estão na reserva e é claro, seus familiares que fizeram questão de prestigiar a homenagem.

Durante sua fala na tribuna da Casa, Nucci destacou os trabalhos realizados em Ibaté, inclusive a Semana de Segurança Pública e emocionado, agradeceu todos pela homenagem. “Trabalhei muitos anos aqui em Ibaté e fiz o meu melhor para contribuir com a sociedade e os moradores dessa cidade. O nosso trabalho é ajudar e proteger as pessoas de bem e, por isso, agradeço de coração a todos por essa homenagem”.

Nucci é detentor de várias medalhas de honrarias em sua carreira profissional e atualmente está trabalhando no 26º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Franco da Rocha, na Capital Paulista e aos finais de semana retorna para a cidade de São Carlos, onde reside com sua família.

