Mais dois novos radares entrarão em operação na rodovia Washington Luís

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

Entrarão em operação na próxima terça-feira (8), nos trechos sob concessão da Eixo SP Concessionária de Rodovias, novos radares homologados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas.

Os equipamentos que entrarão em funcionamento estão instalados em cinco pontos de três rodovias. Veja abaixo os locais.

SP 261 – km 151+200 (pista sentido norte e sul) - Pederneiras

SP 261 – km 168+000 (pista sentido norte e sul) - Boraceia

SP 310 – km 173+300 (pista sentido sul) - Rio Claro

SP 310 – km 194+000 (pista sentido norte) - Corumbataí

SP 294 – km 631+850 (pista sentido leste) - Junqueirópolis

A entrada em operação destes novos equipamentos faz parte de uma nova fase de homologações do DER. Em maio deste ano, treze radares iniciaram funcionamento no trecho da Eixo SP.

A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão. De acordo com a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho, os equipamentos são ferramentas importantes para garantir a segurança do usuário por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida na rodovia. Segundo ela, a velocidade excessiva é um dos principais fatores que contribuem para o registro de acidentes.

