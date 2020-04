Mais dois casos suspeitos são descartados em Ibaté

Crédito: Pixabay

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta terça-feira (14), através do Boletim nº 30, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

A Secretaria Municipal da Saúde recebeu mais 02 resultados de testes do Instituto Adolfo Lutz. Ambos deram NEGATIVOS para Covid-19.

O primeiro é de uma mulher que faleceu na semana passada e o segundo de um paciente que estava internado e teve alta médica nesta segunda-feira.

Portanto, Ibaté continua sem nenhum caso confirmado por COVID-19.

Até o momento, Ibaté possui 11 (onze) pacientes em isolamento domiciliar e 01 (uma) pessoa internada com suspeita da doença. Todos aguardam o resultado do exame de swab colhido para o novo coronavírus. Além desses casos, 03 casos já foram negativados para Covid-19.

