Mais de 660 presos deixam prisões na região de São Carlos em mais uma saidinha

Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

Mais de 660 detentos dos presídios de Itirapina e Araraquara foram beneficiados na última terça-feira (14) com mais uma saída temporária.

O benefício é previsto na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no Estado de São Paulo, conforme Portaria DEECRIM 02/2019.

Nas penitenciárias de Itirapina 439 presos tiveram direito ao benefício, enquanto que em Araraquara 224 detentos foram beneficiados.

Os reeducandos devem retornar às cadeias na próxima segunda-feira (20). Aquele que não voltar será considerado foragido pela Justiça e perde o direito aos benefícios do regime semiaberto.

