Mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino de Ibaté recebem ovos de chocolate

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Prefeitura de Ibaté realizou a entrega de ovos de Páscoa para todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, contou com a presença da Secretária Rosângela Oliveira (Nova), além do Prefeito Ronaldo Venturi e do Vice-Prefeito Damião Sousa.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância para os alunos. “É uma alegria enorme proporcionar esse momento de felicidade para nossas crianças. A Páscoa é uma data de renovação e união, e queremos que cada aluno sinta-se lembrado e valorizado pela administração municipal”. Afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Damião Sousa também participou da entrega e ressaltou o compromisso da gestão com o bem-estar das crianças. “Nosso objetivo é sempre cuidar com carinho dos nossos pequenos. Ver o sorriso de cada um ao receber o seu ovo de Páscoa é gratificante e mostra que estamos no caminho certo”. Declarou Damião.

A Secretária de Educação, Rosângela Oliveira, agradeceu o apoio da administração e de toda a equipe escolar. “Foi uma manhã especial para nossas crianças e isso só é possível com o empenho de todos. Agradeço ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e a todos os envolvidos”.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ibaté em promover ações que valorizam e cuidam das crianças da rede municipal de ensino.

