Maiara e Maraisa fazem show neste domingo (28) em Araraquara

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa, acompanhadas de Hungria, Naessa e Hugo e Guilherme, se apresentam neste domingo (28), no Clube 22 de Agosto em Araraquara. O evento, organizado pela Dell Produções e Trem Bala Promoções, promete agitar a cidade com uma noite de muita música e diversão.

Os ingressos do último lote ainda estão à venda e podem ser adquiridos pela plataforma Q2 Ingressos ou nos pontos físicos em Araraquara, Matão e São Carlos. O local terá dois setores para maiores de 18 anos: Pista (R$ 90) e Área Vip Open Bar (R$ 220).

Maiara e Maraisa são uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil. Com quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, as irmãs acumulam mais de seis bilhões de visualizações no YouTube. Seus maiores sucessos incluem “Esqueça-me se for Capaz”, “Motel das Saudades” e “Medo Bobo”.

Hungria é um dos principais nomes do rap nacional. Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 13 milhões de fãs no YouTube, o cantor acumula diversos hits, como “Amor e Fé”, “Lembranças” e “Fica Comigo”.

Hugo e Guilherme são uma dupla sertaneja que vem conquistando o público nos últimos anos. Com mais de 9,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o hit “Mal Feito” é um dos destaques da carreira da dupla.

Naessa é uma cantora sertaneja que está em atividade há 17 anos. Com mais de 840 mil ouvintes mensais no Spotify, a cantora é conhecida por sua voz potente e suas letras românticas.

