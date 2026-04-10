Magdalena deixa apresentação do “Jornal da EP” após polêmica

O jornalista Magdalena declarou que passará um período afastado e que não há previsão de retorno às funções atuais - Crédito: Divulgação

O jornalista araraquarense José Carlos Magdalena divulgou, na manhã desta sexta-feira (10), seu afastamento por tempo indeterminado do comando do Jornal da EP, de Araraquara. A decisão ocorre em meio à repercussão negativa de declarações recentes feitas pelo apresentador sobre a Bíblia, que geraram forte mobilização em redes sociais e comunidades religiosas.

Magdalena chegou a chamar a Bíblia de “bosta” e de “um livrinho vagabundo”. Depois disso, ele recebeu uma nota de repúdio assinada por Dom Luiz Carlos Dias, bispo responsável pela Diocese de São Carlos, divulgada na terça-feira, 7 de abril.

O documento refuta e repudia afirmações que teriam sido realizadas pelo jornalista José Carlos Magdalena durante o Jornal da EP FM. No texto, o bispo diocesano afirma que a manifestação reúne também presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas e fiéis da Igreja Católica, que expressam “profundo pesar e veemente repúdio” ao programa.

A nota destaca que, ao tratar de temas que não tinham relação com religião, o jornalista teria se exaltado e feito manifestações consideradas “altamente agressivas” contra todas as religiões e também contra a Bíblia, livro sagrado do Cristianismo.

Segundo a Diocese, as declarações soaram ofensivas especialmente aos cristãos, atingindo a fé e os valores dos integrantes da Diocese de São Carlos, além de desconsiderarem o papel que as religiões exercem na orientação moral, espiritual e social das pessoas.

No documento, a Diocese argumenta ainda que as considerações feitas por Magdalena em seu programa desprezam o legado histórico do cristianismo, o anúncio da esperança e do amor ao próximo e a relevância da Bíblia como fundamento espiritual de comunidades e como um dos pilares da cultura ocidental. Os vereadores Gustavo Pozzi (PP) e André Rabello (PSDB) apresentaram uma Moção de Repúdio contra o jornalista.

Magdalena chegou a pedir desculpas por suas afirmações, reconhecendo ter exagerado e errado em suas falas. Ele disse que desejava criticar apenas políticos religiosos charlatões e picaretas que se utilizam da fé dos cristãos para se eleger e promover falcatruas.

SEM PREVISÃO DE RETORNO - Durante a transmissão, Magdalena afirmou que sua saída foi uma decisão pessoal, pegando de surpresa tanto os colegas de bancada quanto a diretoria da emissora. O jornalista declarou que passará um período afastado e que não há previsão de retorno às funções atuais.

Magdalena fez questão de isentar a emissora de qualquer responsabilidade sobre seus comentários, reforçando que suas opiniões não refletem a visão do veículo de comunicação.

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