segunda, 22 de setembro de 2025
Região

Mãe e filho perdem a vida em acidente

22 Set 2025 - 12h11Por Da redação
Crédito: Arquivo pessoal

Uma tragédia marcou a noite deste domingo (21) na rodovia Maurílio Biagi, entre Sertãozinho e Pontal. Uma mãe e seu filho perderam a vida após o carro em que estavam capotar, depois de ser atingido na traseira por outro veículo.

As vítimas foram identificadas como Josi Munerato Totti e seu filho, Heitor Totti. Ambos morreram ainda no local do acidente. No carro também estavam outras duas pessoas, que sofreram apenas ferimentos leves.

O motorista que teria provocado a colisão também ficou ferido e foi socorrido.

A Polícia Rodoviária e a equipe da perícia estiveram no local e acompanharam os trabalhos de resgate e de investigação. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Últimas Notícias