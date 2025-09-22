Mãe e filho perdem a vida em acidente

Crédito: Arquivo pessoal

Uma tragédia marcou a noite deste domingo (21) na rodovia Maurílio Biagi, entre Sertãozinho e Pontal. Uma mãe e seu filho perderam a vida após o carro em que estavam capotar, depois de ser atingido na traseira por outro veículo.

As vítimas foram identificadas como Josi Munerato Totti e seu filho, Heitor Totti. Ambos morreram ainda no local do acidente. No carro também estavam outras duas pessoas, que sofreram apenas ferimentos leves.

O motorista que teria provocado a colisão também ficou ferido e foi socorrido.

A Polícia Rodoviária e a equipe da perícia estiveram no local e acompanharam os trabalhos de resgate e de investigação. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

