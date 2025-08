Mãe e filho de 8 anos ficam feridos após acidente de carro em vicinal da região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma mulher de 35 anos e o filho de 8, ficaram feridas após um acidente de carro na tarde deste sábado (2), na vicinal Abílio Augusto Corrêa, em Araraquara.

Segundo nformações apuradas no local, o veículo — um Fiat Mobi branco — trafegava no sentido Guarapiranga–Araraquara quando, por motivos ainda desconhecidos, teria capotado, saiu da pista e parou no acostamento, entre os quilômetros 3 e 4. Equipes de resgate do Samu e UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram as vítimas com escoriações leves para UPA do Melhado.

Apesar do susto mãe e filho passam bem e a Polícia Militar compareceu no local, mas os familiares optaram por não registrar boletim de ocorrência. O carro foi removido, com apoio de um guincho particular.

O tráfego na estrada seguiu normalmente e não houve necessidade de interdição e as causas do acidente, serão investigadas.

