Mãe e filha morrem em acidente na região

Colisão frontal matou mãe e filha na Gavião Peixoto - Araraquara. - Crédito: RCIA

Um acidente nesta manhã de sexta-feira (4) na Rodovia Nelson Barbieri, que liga Araraquara a Gavião Peixoto deixou quatro vítimas e duas delas fatais. Uma criança de 2 anos que estava no banco de trás, na cadeirinha foi levada ao Hospital São Paulo.

De acordo com informações preliminares, um dos condutores tentou ultrapassar e acabou colidindo com o carro que vinha no sentido contrário. Ambos tentaram desviar pelo acostamento, mas não foi possível. As ocupantes do veículo GM/Corsa, que estava sentido Gavião Peixoto-Araraquara, morreram no local. As vítimas fatais foram identificadas como Letícia Brito Amaral e Silvia Amaral de 51 anos, moradoras de Gavião Peixoto, elas são mãe e filha.

O condutor do Honda, funcionário da Embraer, também foi socorrido.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas.

O local segue isolado para o trabalho da perícia.

(RCIA)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também