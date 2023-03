Mãe acusa filha de agressão em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mãe de 64 anos acusa a filha de 35 anos de agressão. A violência doméstica teria ocorrido por volta das 16h30 desta quinta-feira, 2, na rua Domingos Cardoso, na Vila São Benedito, em Ibaté.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima disse que teria acabado de chegar de Araraquara, onde teria passado por cirurgia no olho direito e ao passar em frente à casa da filha (que é vizinha a sua), ouviu a neta chorar. Como tem as chaves da moradia, foi ver o que ocorria e ao entrar, foi recebida com ofensas pela filha.

Ato contínuo recebeu cadeiradas na cabeça e ainda teve seus cabelos puxados. A vítima afirmou que perdeu o equilíbrio e bateu o rosto no chão, lesionando o nariz e a boca. Não satisfeita, a filha começou jogar objetos na mãe.

Temerosa, correu para fora da casa e acionou a Polícia Militar e o fato registrado na CPJ.

